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Общество

Конкурс рекламы против наркотиков стартовал в Псковской области

29 января 2018 года, 14:17

Региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы «Спасем жизнь вместе!» стартовал в Псковской области.

Работы для участия в конкурсе антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни принимаются до 20 февраля по адресу: 180000, Псков, ул. Ипподромная, 118. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В конкурсе представлены три номинации: «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики», «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни», «Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни». Подробности конкурса читайте ЗДЕСЬ.

Федеральный этап конкурса продлится с 21 февраля по 26 июня.

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