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Общество

Первое занятие в Школе волонтера Молодой Ганзы пройдёт 7 февраля

29 января 2018 года, 14:02

Псковский Молодежный центр завершил прием заявок у желающих стать волонтерами на праздновании Молодой Ганзы - 2019. Всего записалось 42 человека - это школьники старших классов и студенты псковских ВУЗов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Первое занятие у нас состоится 7 февраля. Будущие волонтеры познакомятся с историей средневековой Ганзы, этапами её развития до настоящего времени и с особенностями торговых взаимоотношений псковских и европейских купцов», - рассказала заместитель директора Псковского Молодежного центра, к.с.н. Олеся Назарой и добавила, что лекторами у волонтеров будут лучшие представители различных профессий - экскурсоводы, журналисты, переводчики и социологи.

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