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Общество

20-летний пскович пытался провезти в поезде крупную партию марихуаны

29 января 2018 года, 12:14

В пассажирском поезде дальнего следования на перегоне железнодорожных станций Новосокольники - Невель-2 пресекли факт незаконного хранения и перевозки наркотиков. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

В ходе личного осмотра у этого 20-летнего жителя Псковской области под брючным ремнем нашли полимерный пакет, с веществом растительного происхождения зеленого цвета.

Эксперты установили, что в пакете находилось наркотическое средство – каннабис (марихуана) массой более 70 грамм. Такой размер считается значительным.

Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств». Парню грозит срок до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

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