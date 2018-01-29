Вооруженных россиян могут обязать носить опознавательные знаки

Замруководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов рассказал, что в Госдуме разрабатывается законопроект, обязывающий владельцев огнестрельного оружия носить специальные жилеты или опознавательные знаки, как у сотрудников правоохранительных органов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Выступающий соавтором этой инициативы депутат отметил, что вероятные нововведения коснутся примерно 8 млн владельцев огнестрельного оружия.

- Раз человек взял с собой пистолет, его нужно обозначить, чтобы все окружающие знали об этом факте, чтобы его видела полиция и силовики, которые могли бы в любой момент проверить, соответствует ли гражданин всем требованиям, - сказал господин Нилов. Также, по его мнению, человек с огнестрельным оружием не должен находиться в состоянии опьянения и не должен брать оружие «в общественные места, увеселительные заведения или в транспорт».