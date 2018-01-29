Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Вооруженных россиян могут обязать носить опознавательные знаки

29 января 2018 года, 12:01

Замруководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов рассказал, что в Госдуме разрабатывается законопроект, обязывающий владельцев огнестрельного оружия носить специальные жилеты или опознавательные знаки, как у сотрудников правоохранительных органов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Выступающий соавтором этой инициативы депутат отметил, что вероятные нововведения коснутся примерно 8 млн владельцев огнестрельного оружия.

- Раз человек взял с собой пистолет, его нужно обозначить, чтобы все окружающие знали об этом факте, чтобы его видела полиция и силовики, которые могли бы в любой момент проверить, соответствует ли гражданин всем требованиям, - сказал господин Нилов. Также, по его мнению, человек с огнестрельным оружием не должен находиться в состоянии опьянения и не должен брать оружие «в общественные места, увеселительные заведения или в транспорт».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Методы повышения мышечной силы испытал на себе Александр Козловский
В избирательных комиссиях Псковской области продолжается обучение по подготовке и проведению выборов президента
Штаб Путина передал подписи в Центризбирком РФ
«Зеленые» просят Эльвиру Агурбаш выйти из предвыборной гонки
Программа расселения аварийного фонда в Псковской области подходит к концу
Квитанции за капремонт обещают доставлять без перебоев
Квадратный метр жилья в Псковской области подешевел
Мэр Москвы призвал россиян проголосовать на президентских выборах
С февраля льготникам увеличат ежемесячные выплаты

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
29 января 09:55

На своих четверых

В пункте передержки можно бесплатно получить домашнего друга или сторожа

Общество
24 января 12:16

Какие подарки дарили святые?

Подарок для нас — это некий «вещественный» символ нашей симпатии или внимания

Общество
24 января 11:31

Давай разъедемся

Мой опыт жизни с двумя мамами