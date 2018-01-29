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Общество

Михаил Ведерников вручил главврачам ключи от 12-ти машин «скорой помощи»

29 января 2018 года, 11:53

Новая партия машин скорой медицинской помощи отправилась 29 января в межрайонные больницы Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации. Кареты скорой помощи уже завтра начнут свою работу в Опочке, Гдове, Великих Луках, Порхове, Новосокольниках, Дедовичах, Пушкинских Горах, Стругах Красных, Себеже и Пскове.

Ключи от автомобилей главным врачам медицинских учреждений вручил врио Губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Он напомнил, что это уже третья партия машин скорой помощи, которая пришла в регион в соответствии с распоряжением Правительства РФ в рамках государственной программы поддержки отечественных автопроизводителей. Благодаря участию Псковской области в президентской программе в 2016 — 2017 годах в лечебные учреждения региона поступили 12 машин.

«И сегодня еще десять новых карет скорой помощи выйдут на маршруты, чтобы спасать жизни наших людей. Автомобили собраны на базе машин ГАЗ и УАЗ и оснащены отечественным медицинским оборудованием. Это значит, что бригады скрой помощи смогут оказывать больным всю необходимую медицинскую помощь», — подчеркнул он.

Руководитель региона добавил, что Псковская область продолжит участвовать в государственных программах по улучшению качества медицинского обслуживания, и сегодня будет подписана заявка на обновление материально-технической базы детских поликлиник. «Надеюсь, что наши маленькие пациенты будут получать более качественную медицинскую помощь в комфортных условиях», — сказал он и пожелал медикам хорошей работы, больше спасенных жизней и благодарных пациентов.

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