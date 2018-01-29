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Общество

Единый проездной разрабатывают для Псковской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области

29 января 2018 года, 11:37

Для Псковской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области разрабатывается единый проездной. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Как рассказал руководитель проекта по разработке и внедрению единого электронного проездного Дмитрий Камалов, система будет основана на базе транспортной карты «Подорожник». «С помощью проездного жители Псковской области смогут оплачивать поездки в общественном транспорте не только дома, но и в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Также жители северной столицы смогут пользоваться своей картой в нашем регионе», — пояснил он.

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