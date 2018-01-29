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Общество

Великолучане почтили память блокадников на Пискарёвском кладбище (ФОТО)

29 января 2018 года, 11:28

Великолучане приняли участие в мероприятиях, посвященных 74-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом на своей страничке «ВКонтакте» сообщила директор Великолукской центральной городской библиотеки имени М. И. Семевского Галина Ковалева.


Фото Галины Ковалевой
- Мы приняли участие в торжественной церемонии возложения венков на Пискаревском мемориальном кладбище. Более тридцати тысяч человек: ветераны Великой Отечественной войны, петербургские школьники, студенты и простые горожане возложили сотни венков и тысячи гвоздик к подножию монумента Матери-Родины, - пишет Галина Ковалева.


Фото Галины Ковалевой
- Мы почтили память жертв блокады, лежащих в братских могилах. Более 420 тысяч жителей города, которые погибли от голода, холода, болезней, бомбежек и артобстрелов. Со слезами на глазах великолучанки-бывшие дети блокадного Ленинграда: Бычкова Л.Т., Ганушова М.Г., Скворцова Ю.П., Слепнева А.С. Степанова, Л.В. Трушкова В.М. делились воспоминаниями о страшных днях войны на приеме в Диво Острове, который устроили для них наши земляки.


Фото Галины Ковалевой
Поездка, которая состоялась благодаря поддержке Великолукского агропромышленного холдинга и администрации Псковской области, завершилась прекрасной экскурсией в киноцентре «Ленфильм».

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