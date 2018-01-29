Великолучане почтили память блокадников на Пискарёвском кладбище (ФОТО)

Великолучане приняли участие в мероприятиях, посвященных 74-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом на своей страничке «ВКонтакте» сообщила директор Великолукской центральной городской библиотеки имени М. И. Семевского Галина Ковалева.