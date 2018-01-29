Известны имена псковских борцов, которые поедут на Первенство России в Ингушетию

В Пскове подвели итоги Первенства Северо-Западного Федерального округа России по греко-римской борьбе среди юношей 2001-2003 г.р. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по физической культуре и спорту.

В соревнованиях приняли участие 80 спортсменов из Калининграда, Республики Коми, Архангельска, Мурманска, Великого Новгорода, Ленинградской и Псковской областей.