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Спорт

Известны имена псковских борцов, которые поедут на Первенство России в Ингушетию

29 января 2018 года, 10:34

В Пскове подвели итоги Первенства Северо-Западного Федерального округа России по греко-римской борьбе среди юношей 2001-2003 г.р. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по физической культуре и спорту.

В соревнованиях приняли участие 80 спортсменов из Калининграда, Республики Коми, Архангельска, Мурманска, Великого Новгорода, Ленинградской и Псковской областей.

ИТОГИ ПСКОВСКИХ СПОРТСМЕНОВ

Первое место

Каргин Евгений – ДЮСШ «Лидер»

Васильев Дмитрий – ДЮСШ «Лидер» - ПАТК

Второе место

Ваноян Тигран - ДЮСШ «Лидер» - СШ «Радуга»

Кононов Владислав - ДЮСШ «Лидер» - СШ №24

Третье место

Андрейчиков Илья - ДЮСШ «Лидер» - СШ №24

Козлов Максим - ДЮСШ «Лидер»

КСТАТИ

По итогам соревнований 4 спортсмена (1, 2 место) примут участие в Первенстве России, которое состоится 9 - 12 февраля в Ингушетии.

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