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Спорт

Россия профинансирует киберспорт на 500 миллионов рублей

29 января 2018 года, 10:20

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) планирует в ближайшие 1,5 года инвестировать 500 миллионов рублей в рынок компьютерных игр и киберспорта. Об этом пишут «РИА Новости».

Так, на первом этапе, в понедельник ФРИИ совместно с M19 — одной из самых быстрорастущих киберспортивных организаций в СНГ — запустил акселератор (трехмесячная программа ускоренного развития бизнеса для IT-стартапов). Партнеров интересуют технологии обработки и анализа данных о поведении игрока, платформы для проведения и поиска турниров, сервисы для работы с лидерами мнений и их аудиторией, маркетплейсы и магазины, скаутинг игроков, поиск напарников для игры.

Каждая компания, которая пройдет отбор в программу акселерации, и подойдет по критериям, может суммарно получить от ФРИИ и М19 до 5 миллионов рублей. Кроме того, участники получат доступ к аудитории М19 численностью более 4,5 миллиона геймеров, а также консультации по продвижению через инструменты М19.

Заявки на участие в совместном акселераторе ФРИИ и М19 принимаются до 28 февраля. Старт программы намечен на 7 июня.

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