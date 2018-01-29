Псковичам разрешили тратить маткапитал на детские сады

С января 2018 года вступили в силу изменения в реализации программы материнского (семейного) капитала. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда.

Одно из новшеств касается использования средств материнского капитала на дошкольное образование детей и на оплату расходов, связанных с его получением.

Теперь оплата детского сада средствами МСК возможна в любое время со дня рождения ребёнка, давшего право на получение сертификата, то есть, не дожидаясь, когда ему исполнится три года.

Материнский капитал разрешается использовать и на старшего ребёнка, если он посещает дошкольное учреждение. При этом у организации, осуществляющей образовательную деятельность, должна быть лицензия (право) на оказание образовательных услуг.

Для оплаты образования детей в других образовательных учреждениях (школах, ссузах и вузах), как и прежде, нужно дождаться достижения ребенком трёхлетнего возраста.