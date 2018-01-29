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Спорт

В заречном микрорайоне Великих Лук открылся каток

29 января 2018 года, 09:33

Дворовая коробка на Рабочей, 5 была реконструирована по инициативе местных жителей при поддержке известного косметического бренда в рамках проекта «Голосуй за свой каток!». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Строительство спортивного объекта великолучане получили в награду за победу во всероссийском интернет-голосовании.

Великолукский каток победил в конкурсе с большим отрывом, набрав 11 тыс 655 голосов. В том время как за дворовую коробку в Новосибирске, которая заняла второе место, проголосовали 7 тыс 236 человек, за «бронзового» призера, площадку в Тольятти — 2 тыс 644. Всего в соревновании приняли участие 326 дворовых территорий из 131-го города.

Первыми на ледовую площадку вышли спортсмены детской хоккейной команды «Экспресс» вместе со своим руководителем Владимиром Путяковым. Они провели мастер-класс по игре в хоккей. В завершение участники торжественного открытия выпустили в небо синие воздушные шары.

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