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Общество

Таможня стала отслеживать покупки россиян за границей

29 января 2018 года, 09:07

Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, таможня стала оперативно узнавать о покупках россиян за рубежом и усилила контроль за ввозом товаров в Россию.

Собеседник издания рассказал, что данные о дорогих покупках россиян таможенники получают через tax free и от сотрудников зарубежных правоохранительных органов. Такая система, по его словам, начала действовать с минувших ноября–декабря, и на данный момент пресечено несколько десятков попыток провезти через границу дорогие часы, одежду, украшения и аксессуары.

В декабре Федеральная таможенная служба (ФТС) расширила перечень сведений для оформления покупок в иностранных интернет-магазинах, доставляемых экспресс-перевозчиками. Кроме паспортных данных, покупателям теперь нужно указывать ИНН и предоставлять скриншоты или ссылки на заказанный товар.

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