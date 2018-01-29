Таможня стала отслеживать покупки россиян за границей

Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, таможня стала оперативно узнавать о покупках россиян за рубежом и усилила контроль за ввозом товаров в Россию.

Собеседник издания рассказал, что данные о дорогих покупках россиян таможенники получают через tax free и от сотрудников зарубежных правоохранительных органов. Такая система, по его словам, начала действовать с минувших ноября–декабря, и на данный момент пресечено несколько десятков попыток провезти через границу дорогие часы, одежду, украшения и аксессуары.

В декабре Федеральная таможенная служба (ФТС) расширила перечень сведений для оформления покупок в иностранных интернет-магазинах, доставляемых экспресс-перевозчиками. Кроме паспортных данных, покупателям теперь нужно указывать ИНН и предоставлять скриншоты или ссылки на заказанный товар.