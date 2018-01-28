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Происшествия / Преступление

Злостная алиментщица попалась на краже

28 января 2018 года, 12:49

Псковские росгвардейцы задержали гражданку, находившуюся в федеральном розыске. 

Непосредственно перед этим жительница Пскова, осужденная за неуплату средств на содержание детей и уклонявшаяся от отбывания наказания, пыталась совершить хищение из магазина.

27 января около 15:30 экипаж группы задержания вневедомственной охраны Отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на улице Юбилейной, поступил сигнал «Тревога», сообщает пресс-служба ведомства. 

Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 44-летнюю псковичку, которая похитила из торгового зала продукты питания.

После сверки с базой данных было оперативно установлено, что она объявлена в федеральный розыск как уклоняющаяся от отбывания наказания.

Для дальнейшего разбирательства гражданку передали сотрудникам полиции.

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