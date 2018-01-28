Осужденным увеличили продолжительность прогулок

В статьи 113, 118, 121, 123, 125, 127, 131 Уголовно-исполнительного кодекса РФ Федеральным законом от 20.12.2017 № 410-ФЗ внесены изменения, сообщают в прокуратуре Псковской области. Они направленны на увеличение продолжительности ежедневных прогулок, предоставляемых осужденным к лишению свободы, отбывающим наказание в строгих условиях в исправительных колониях общего, строгого и особого режима, осужденным, отбывающим пожизненное лишение свободы, осужденным, отбывающим лишение свободы в тюрьмах, а также осужденным, содержащимся в помещениях камерного типа, единых помещениях камерного типа и одиночных камерах. Так, осужденным, не допускающим нарушения установленного порядка отбывания наказания в период их нахождения в помещениях камерного типа, единых помещениях камерного типа, время прогулки по постановлению начальника исправительного учреждения может быть увеличено до трех часов в день на срок до одного месяца (ранее было до двух часов).

Осужденные, отбывающие пожизненное лишение свободы в исправительных колониях особого режима в строгих условиях, имеют право на ежедневную прогулку продолжительностью полтора часа, отбывающие наказание в обычных условиях, - на ежедневную прогулку продолжительностью два часа, а отбывающие наказание в облегченных условиях, - на ежедневную прогулку продолжительностью два с половиной часа (ранее всем предоставлялось полтора часа). В тюрьмах осужденным, отбывающим наказание на общем режиме разрешается пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью два часа, а на строгом режиме – полтора часа (ранее полтора часа и час соответственно).

Также устанавливается, что время прогулки может быть увеличено при хорошем поведении осужденного и наличии возможности в местах отбывания наказания до трех часов или на тридцать минут в зависимости от вида исправительного учреждения.