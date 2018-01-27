Татуировка «За ВДВ» есть у пропавшего Владимира Котова (ФОТО)

Отделом МВД России «Печорский» разыскивается Котов Владимир Васильевич, 1976 года рождения, житель деревни Митковицы Печорского района. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области, 14 января 2018 года мужчина ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: рост 177 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые с сединой.

Особые приметы: на правой руке средний палец согнут и не разгибается, на кисти левой руки небольшая татуировка в виде надписи «За ВДВ». Может заикаться.

Был одет: зеленая камуфлированная куртка, темно-синие спортивные брюки, черные резиновые сапоги.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Котова Владимира Васильевича, просят обратиться по телефонам: 8 911 695 58 19, 8 911 887 86 56, 8 811 48 2 17 49 или 02.