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Происшествия

Псковская полиция ищет очевидцев смертельного ДТП

27 января 2018 года, 10:13

Устанавливаются очевидцы резонансного ДТП в областном центре. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области, в производстве Следственного управления УМВД России по городу Пскову находится материал проверки по факту дорожно-транспортного происшествия.

30 декабря 2017 года в областном центре около 4 часов 55 минут у дома №51 по Рижскому проспекту водитель автомобиля «Honda CRV» не справился с управлением, выехал на левую обочину, где совершил наезд на дерево. В результате ДТП водитель иномарки и два его пассажира скончались на месте.

Свидетелей произошедшего дорожно-транспортного происшествия просят оказать содействие следствию и обратиться по адресу: Псков, улица Инженерная, 4А, кабинет №309 или позвонить по телефону 59-63-58.

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