Перекресток улицы Некрасова и Комсомольского переулка в Пскове остается перекрытым

В субботу, 27 января, перекресток улицы Некрасова и Комсомольского переулка в Пскове останется перекрытым, сообщает пресс-службу муниципалитета.

Ранее планировалось, что Комсомольский переулок в районе пересечения с улицей Некрасова будет закрыт для движения транспорта только 25-26 января. Однако при перекладке сети водопровода был обнаружен аварийный участок. На месте было принято решение о неотложном ремонте выявленных дефектов, что повлекло за собой увеличение времени перекрытия перекрестка для движения транспорта на сутки.