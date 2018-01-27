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Общество

Перекресток улицы Некрасова и Комсомольского переулка в Пскове остается перекрытым

27 января 2018 года, 10:04

В субботу, 27 января, перекресток улицы Некрасова и Комсомольского переулка в Пскове останется перекрытым, сообщает пресс-службу муниципалитета.

Ранее планировалось, что Комсомольский переулок в районе пересечения с улицей Некрасова будет закрыт для движения транспорта только 25-26 января. Однако при перекладке сети водопровода был обнаружен аварийный участок. На месте было принято решение о неотложном ремонте выявленных дефектов, что повлекло за собой увеличение времени перекрытия перекрестка для движения транспорта на сутки.

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