Виктор Матвеев завершил работу в администрации Псковской области

Виктор Матвеев, возглавлявший секретариат губернатора Псковской области с 2013 года, завершил свою работу в администрации региона. Как сообщил источник "Псковской правды" в аппарате администрации, 26 января стало последним днем его работы в этой должности.
В должности руководителя секретариата Виктор Матвеев проработал пять лет. До этого он возглавлял контрольное управление администрации региона
По нашей информации Виктор Матвеев переезжает на работу в Санкт-Петербург.
Новый руководитель секретариата главы региона пока не назначен.