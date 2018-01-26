Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика / Власть

Виктор Матвеев завершил работу в администрации Псковской области

26 января 2018 года, 23:41

В должности руководителя секретариата Виктор Матвеев проработал пять лет. До этого он возглавлял контрольное управление администрации региона
Виктор Матвеев, возглавлявший секретариат губернатора Псковской области с 2013 года, завершил свою работу в администрации региона. Как сообщил источник "Псковской правды" в аппарате администрации, 26 января стало последним днем его работы в этой должности.

По нашей информации Виктор Матвеев переезжает на работу в Санкт-Петербург.

Новый руководитель секретариата главы региона пока не назначен.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Перекресток улицы Некрасова и Комсомольского переулка в Пскове остается перекрытым
В субботу псковичей ждет мокрый снег с дождем
В посёлке Локня торжественно открыли новый МФЦ
Выставка «Свадьба EXPO» состоится в Пскове 24 и 25 марта
Партийный проект «Локомотивы роста» в СЗФО будет курировать Александр Козловский
Екатерина Гордон снялась с президентских выборов
Специалисты измерили толщину льда на водоемах Псковской области
Владимир Путин назвал «Первозданную Россию» уникальным событием
Андрей Агапов расскажет о проблемах отопительного сезона и обращении ТКО

Комментарии

Авторизация
No comments

Политика / Выборы
23 января 12:27

На выборы с талоном

Кто поможет составить заявление о смене избирательного участка

Политика
15 января 18:04

Никаких холодных войн

«Бойкот всегда во вред», уверен Александр Котов

Политика / Власть
15 января 09:43

Печать ответственности

В профессиональный праздник Михаил Ведерников внушил журналистам осторожный оптимизм