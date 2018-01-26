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Общество

В посёлке Локня торжественно открыли новый МФЦ

26 января 2018 года, 17:25

26 января в поселке Локня состоялось торжественное открытие нового, недавно отремонтированного, помещения отдела приема заявителей многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, который «переехал» в здание Администрации городского поселения по адресу: пл.Ленина, д.2-а, 1 этаж.

В торжественной церемонии открытия МФЦ приняли участие: Джамиль Арифович Хиндристанский, директор ГБУ ПО «МФЦ», глава Локнянского района Нина Викторовна Степанова, специалисты центра (на фото).

Глава района Нина Викторовна Степанова выразила мнение жителей района:

Мы рады, что центр перевели в достойное помещение. Большое дело, что все необходимые услуги жители района спокойно, без очередей, без хождения по многочисленным кабинетам, в комфорт-ных условиях, могут получить в одном месте. Тем более, что помещение МФЦ располагается в цен-тре поселка, т. е. шаговая доступность для населения обеспечена.

В свою очередь, Джамиль Арифович Хиндристанский отметил:

В 2018 году будет увеличиваться не только количество услуг, но и повышение качества обслуживания населения. Главное - создание условий для заявителей. Переезд в новое, отремонтированное помещение позволяет это сделать. В помещении созданы комфортные условия для заявителей: выделены зона ожидания, зона обслуживания, обеспечен доступ к сервисам электронного правительства, установлена фирменная мебель, а на перспективу развития — как только поток заявителей увеличится - будет открыто третье окно.

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