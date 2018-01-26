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Политика

Партийный проект «Локомотивы роста» в СЗФО будет курировать Александр Козловский

26 января 2018 года, 16:23

Депутат Государственной Думы РФ от Псковской области Александр Козловский будет курировать партийный проект «Локомотивы роста» в Северо-Западном федеральном округе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе парламентария со ссылкой на заместителя председателя комитета по экономической политике Госдумы и федеральный координатор проекта Дениса Кравченко.

- Перед нами стоят задачи по оживлению, насыщению и формированию новой промышленной политики, если хотите – подготовки нашей страны к новому индустриальному рывку, – отметил Денис Кравченко. – Кластеры и особые экономические зоны, которые обсуждались на экспертном совете, дают нам возможность реализовывать программы импортозамещения и диверсификации».

Как подчеркнул федеральный куратор проекта «Локомотивы роста», в условиях, когда нашей стране объявлена полноценная торговая война, необходимо от импортозамещения переходить к импортонезависимости, к реализации суверенной промышленной политики.

- На это нацелен партийный проект «Локомотивы роста», который стал одним из первых новых партийных проектов. В Псковской области его курирует Александр Козловский, который теперь будет координировать его мероприятия и во всем Северо-Западном федеральном округе, – рассказал Денис Кравченко. – Я уверен, у нас большой потенциал взаимодействия. Партия через реализацию этого проекта сможет предложить не только серьезный программный документ, но и совершенно новые подходы к выводу нашей страны на новый уровень, в том числе производства глобально конкурентноспособной продукции».

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