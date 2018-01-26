Екатерина Гордон снялась с президентских выборов

Журналистка и правозащитница Екатерина Гордон, собиравшаяся баллотироваться на пост президента, сказала, что не будет выдвигать свою кандидатуру. Она заявила, что не хочет участвовать «в фарсе и шоу», пишут «РИА Новости».

По словам правозащитницы, ей было интересно понять, сможет ли она собрать подписи в свою поддержку.

- Я выполнила свою задачу в полном объеме, этот полный объем стоит здесь. Мы собрали больше 105 тысяч подписей, — отметила Гордон, которая выдвигалась в президенты от «Партии добрых дел».

Она также сказала, что создает конституционно-демократическую партию, целью которой станет защита конституции и превращение России в «социальное государство». Первые отделения могут открыться в ближайшие дни в десяти субъектах.

Участие в кампании продолжают 14 претендентов на пост президента.

Выборы состоятся 18 марта, кампания официально стартовала в декабре.