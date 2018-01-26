Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Владимир Путин назвал «Первозданную Россию» уникальным событием

26 января 2018 года, 12:48

Президент России Владимир Путин назвал фестиваль «Первозданная Россия» уникальным событием в культурной и общественной жизни страны, сообщает «РИА Новости».

Мероприятие открылось 26 января в Центральном доме художника в Москве.

Приветствие главы государства зачитал спецпредставитель президента по вопросам природоохран-ной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Полный текст обращения размещен на официальном сайте Кремля.

«В нынешнем году ваш творческий форум отмечает пятилетний юбилей. За прошедшее время он стал заметным, во многом уникальным событием в культурной и общественной жизни нашей стра-ны», — заявил Путин.

Как отметил президент, «Первозданная Россия» объединила талантливых людей творческих про-фессий, представителей научного и образовательного сообществ, всех неравнодушных.

Фестиваль продлится до 25 февраля. В течение месяца в Москве выставляются работы фотографов-натуралистов, затем возможность увидеть эти снимки получают жители других российских городов.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В посёлке Локня торжественно открыли новый МФЦ
Выставка «Свадьба EXPO» состоится в Пскове 24 и 25 марта
Партийный проект «Локомотивы роста» в СЗФО будет курировать Александр Козловский
Екатерина Гордон снялась с президентских выборов
Специалисты измерили толщину льда на водоемах Псковской области
Андрей Агапов расскажет о проблемах отопительного сезона и обращении ТКО
Фотовидеофиксацию в Псковской области планируют развивать
Игрушку и сладости украли на заправке в центре Пскова
Учёные признали, что ожирение может быть заразно

Комментарии

Авторизация
No comments

Культура / Театр
26 января 16:29

Вперемешку с артистами

Авангарда, «как в прошлом году», на Пушкинском театральном не будет, но зрителя ждут сюрпризы

Культура / Литература
25 января 17:50

От ЦУМа до Эфиопии

Чем прельщают читателей псковские библиотечные фонды

Культура
18 января 17:05

Без ложной глубокомысленности

Логотип Ганзы – продукт не для тонких ценителей старины, утверждает его автор