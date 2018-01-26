Владимир Путин назвал «Первозданную Россию» уникальным событием

Президент России Владимир Путин назвал фестиваль «Первозданная Россия» уникальным событием в культурной и общественной жизни страны, сообщает «РИА Новости».

Мероприятие открылось 26 января в Центральном доме художника в Москве.

Приветствие главы государства зачитал спецпредставитель президента по вопросам природоохран-ной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Полный текст обращения размещен на официальном сайте Кремля.

«В нынешнем году ваш творческий форум отмечает пятилетний юбилей. За прошедшее время он стал заметным, во многом уникальным событием в культурной и общественной жизни нашей стра-ны», — заявил Путин.

Как отметил президент, «Первозданная Россия» объединила талантливых людей творческих про-фессий, представителей научного и образовательного сообществ, всех неравнодушных.

Фестиваль продлится до 25 февраля. В течение месяца в Москве выставляются работы фотографов-натуралистов, затем возможность увидеть эти снимки получают жители других российских городов.