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Общество

Фотовидеофиксацию в Псковской области планируют развивать

26 января 2018 года, 12:31

Михаил Ведерников поручил разработать перспективный план развития системы фотовидеофиксации в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Руководитель области призвал членов межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения принять исчерпывающие меры для обеспечения безопасности на дорогах. «В своих поездках по региону я обращаю внимание на качество дорог и вижу, что есть проблемы с организацией дорожного движения, в ряде случаев разметка не соответствует дорожным знакам, не всегда соблюдается скоростной режим. Нередки несчастные случаи на дорогах, и нам следует задуматься, все ли необходимые меры мы принимаем для того, чтобы безопасность на дорогах отвечала требованиям», — сказал Михаил Ведерников.

Одной из тем совещания стало развитие системы фотовидеофиксации на территории Псковской области. В настоящее время в регионе работают 10 стационарных и 19 передвижных комплексов. Однако, этого недостаточно, многие аппараты требуют обновления. В текущем году планируется увеличить число комплексов на 10 единиц за счет средств инвестора, сообщил врио губернатора. «Десять новых блоков фотовидеофиксации — это лишь первый шаг. Инвестор готов полностью закрыть потребности региона в комплексах и все расходы берет на себя. Единственное условие — поступления в бюджет начнутся после того, как инвестор возместит свои расходы», — пояснил он.

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