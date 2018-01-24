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Общество

Сказка Божьего мира

24 января 2018 года, 12:13

«Барашкина любовь» — это притча, но раскрывать её смысл я вам не буду. Тем интересстыми образами. Скажу только, что заложенные в этой сказке смыслы очень понятны и доступны для детского восприятия.

Елена Кочергина, главный редактор издательства «Символик»

Забавная и на первый взгляд незатейливая история про барашка Гошу может послужить поводом рассказать ребёнку о самых главных вещах: о смысле и цели нашей жизни, о любви и верности своей мечте, о том, кто такие верующие и чем они живут.

И чем старше будет становиться малыш, тем больше смыслов он будет находить в этой многослойной притче.

Автор «Барашкиной любви» — Владимир Рем — похож на главного героя своей книги — он такой же мечтатель и большой ребёнок, но одновременно глубокий и очень мудрый человек. Как он сам однажды признался: «Если мне удастся хоть на мгновение перенести вас, мои дорогие дети и родители, из шумного гама обыденности в сказку Божьего мира, то, надеюсь, на следующий день вы уже сами будете улыбаться сердцем миру!»

«Барашкина любовь» — книга особенная. Ни с чем не сравнимую атмосферу доброго чуда прекрасно передают солнечные и душевные иллюстрации. Благодаря им книга буквально оживает в твоих руках, персонажи выпрыгивают со страниц и пляшут по комнате, заражая всех вокруг чистым весельем и рождественской радостью. ф.

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