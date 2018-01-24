Как правильно поступать, если муж пьет и оскорбляет? Нужно ли прощать?

Прощать — это значит не отягощать свою душу обидами, злостью на человека и так далее. Но это отнюдь не значит, что можно разрешать человеку так говорить и вести себя с другим человеком.

Поэтому Вы четко и твердо говорите супругу, что такое поведение по отношению к Вам недопустимо. Ни к Вам, ни к любому другому человеку. Выпил он или нет — оно недопустимо. Вам нужно самой для себя решить раз и навсегда, что и у вас есть человеческое достоинство, и у Вашего мужа, и унижением и для Вас, и для него самого является такое вот поведение.

Поэтому что нужно сделать? Четко уяснить себе это, помолиться Богу и подумать, как, не опускаясь до уровня оскорблений, четко и твердо ответить мужу, что так больше нельзя и, если он продолжит оскорблять, какова будет Ваша реакция на это. Вам лучше знать, что может сподвигнуть Вашего мужа осознать свое поведение и понять, что Вы человек, и человек, который не даст унижать себя и не потерпит рядом оскорбительного поведения, тем более со стороны супруга.