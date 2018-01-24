Говорят, что если свечка коптит и гаснет, то молитва не сбудется

На самом деле неровное горение свечи говорит лишь о том, что сделана эта свеча была из некачественного материала. А видеть в коптящей свечке некий «знак» — явный признак магического мышления, абсолютно чуждого православию.

Молитва — это не загадывание желания, которое может сбыться или не сбыться. Обращаясь к Богу с просьбой, мы всегда помним слова, которыми молился Иисус Христос: …впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет. Христианская молитва, выражая желание человека, всегда оставляет место и воле Божьей, которая может отличаться от наших прошений и ожиданий.