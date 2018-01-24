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Общество

Почему на некоторых иконах Крещения Спаситель изображен стоящим на досках?

24 января 2018 года, 12:09

Христос в Иор­дане стоит на крестообразном подножии: эта деталь встречается не во всех изводах Крещения. Такое изображение характерно, например, для сербских икон и росписей.

Чтобы понять, в чем здесь дело, нужно вспомнить образ «Сошествие во ад», который в православной традиции является и образом Воскресения Христова. Спаситель, нисходящий в преисподние места земли, выводящий души из ада, попирает сокрушённые врата. Этот узнаваемый символ иконописцы ввели в изображение Крещения.

Для чего нужна отсылка к Воскресению? Обратим внимание на еще одну особенность: изломанные контуры реки Иордан, в воды которой с головой погружается Христос, напоминают погребальную пещеру или бездну ада. Только Спаситель может сокрушить ад и сокрушит его — вот на чем акцентируют внимание молящегося сломанные врата под ногами. То есть икона Крещения не столько описывает историческое событие, сколько указывает на его духовный смысл. Ведь сам Спаситель, разговаривая с апостолами, крещением называл свои будущие крестные муки: «Можете ли пить чашу, которую Я пью, и креститься крещением, которым Я крещусь?» Как толкуют святые отцы, «Крещение» здесь значит очищение Вселенной, о чем и напоминает нам богатая иконография образа. ф.

Дмитрий Трофимов, руководитель творческих мастерских «Царьград»

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