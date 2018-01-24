Зачем нужно освящать иконы?

С одной стороны, иконы освящать действительно как будто бы незачем. Икона освящается уже самим образом Спасителя, Богородицы, ангелов или святых, изображенных на ней. И в этом смысле, освящая икону, Церковь акцептует, признает ее каноничность: да, святые изображены правильно, благоговейно, нет в этом образе ничего, что противоречило бы догматам и канонам Церкви.

С другой стороны, Церковь освящает не только иконы, но и вообще всякую вещь, еду, жилье, освящая и приобщая благодати все аспекты жизни христианина. Лучше всего это отражено в молитве, которую читает священник при освящении иконы: «Воззри на эти иконы, которые рабы Твои в честь и славу Тебя <…> создали, благослови их и освяти, и подай им силу целебную, все козни диавольские прогоняющую, и сделай, чтобы все, прилежно пред ними молящиеся были услышаны, и милость Твоего человеколюбия обрели, и благодать получили».