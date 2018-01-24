15 февраля: Сретение Господне

Старцу Симеону было предсказано, что он не увидит смерти, пока не увидит Христа. В ожидании рождения Мессии Симеон прожил до глубокой старости.

И вот наконец по внушению Духа он пришел в Храм именно тогда, когда Дева Мария и святой Иосиф принесли туда Младенца Христа. Встреча состоялась. В этот момент он от всего сердца возблагодарил Бога и сказал знаменитые слова: «Ныне отпускаешь, Владыко, раба Твоего, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля».