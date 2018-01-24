2 февраля: 100 лет назад, в 1918 году, был принят декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви»

Декрет установливал светский характер государственной власти, провозглашал свободу совести и вероисповедания и лишал религиозные организации прав юридического лица и собственности.

Церковь отреагировала на декрет крайне отрицательно. Поместный Собор издал постановление, в котором говорилось:

«Изданный Советом народных комиссаров декрет об отделении церкви от государства представляет собою под видом закона о свободе совести злостное покушение на весь строй жизни Православной Церкви и акт открытого против нее гонения... »

Декрет действительно стал основой для развертывания в стране широкой атеистической пропаганды, изъятия церковного имущества, захвата храмов и монастырей, десятки тысяч священников и церковнослужителей были репрессированы.

Лишь в октябре 1990 года декрет был отменен постановлением Верховного Совета РСФСР.