Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Патриарх Кирилл: с Богом нужно говорить на языке добра

24 января 2018 года, 11:00

Мы любим, когда нам делают добро, когда нам дарят подарки, когда нас ласкают и говорят хорошие слова. Мы любим, когда нас окружают добрые люди, потому что добро согревает сердце и сам становишься лучше. Очень важно, чтобы с самого детства каждый понимал, что добро — это самое главное, что нужно совершать в жизни. Все остальное, конечно, тоже важно, но если человек научился делать добро, он меняет к лучшему мир вокруг себя.

Почему Спасителю первыми поклонились вифлеемские пастухи? Они были очень простыми людьми, у них не было власти и денег, они были в самом низу общественной лестницы, но этих пастухов Господь призвал к тому, чтобы они совершили первое поклонение новорожденному Младенцу. Наверное, именно потому, что это были простые добрые люди, они оказались на вершине лестницы. Никто не помнит ни о вождях, ни о полководцах того времени, ни о местных правителях, даже имена римских императоров того времени не каждый вспомнит, но все знают об этих добрых пастухах.

Этот пример должен помочь всем нам понять, как велика сила добра. На добро откликаются не только человеческие сердца — Сам Бог откликается на добро. Добро — это язык, на котором нужно разговаривать с Богом. Тогда, отвечая на добро, которое мы делаем, Он посылает нам Свою милость. ф.

Из слова на Патриаршей рождественской елке в Храме Христа Спасителя, 7 января 2017 года

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В посёлке Локня торжественно открыли новый МФЦ
Выставка «Свадьба EXPO» состоится в Пскове 24 и 25 марта
Партийный проект «Локомотивы роста» в СЗФО будет курировать Александр Козловский
Екатерина Гордон снялась с президентских выборов
Специалисты измерили толщину льда на водоемах Псковской области
Владимир Путин назвал «Первозданную Россию» уникальным событием
Андрей Агапов расскажет о проблемах отопительного сезона и обращении ТКО
Фотовидеофиксацию в Псковской области планируют развивать
Игрушку и сладости украли на заправке в центре Пскова

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Православный вестник
Вкладка «Православный вестник-Псков» выходит в составе главной газеты области «Псковской правде». Она создается общими усилиями церкви, местных властей и журналистов.

Общество
24 января 12:16

Какие подарки дарили святые?

Подарок для нас — это некий «вещественный» символ нашей симпатии или внимания

Общество
24 января 11:31

Давай разъедемся

Мой опыт жизни с двумя мамами

Общество
26 января 10:16

Год снетка

Знаменитая рыбка вернулась в Чудское озеро в масштабах промышленного лова, но за 11 лет псковичи утратили навык вылова и снасти