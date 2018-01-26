Игрушку и сладости украли на заправке в центре Пскова

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал женщину, подозреваемую в краже. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

25 января около 17:00 на пульт дежурного вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одной из АЗС на Рижском проспекте.

На место происшествия был направлен экипаж группы задержания. К прибывшим стражам правопорядка обратился администратор и пояснил, что из торгового зала АЗС, неизвестная женщина совершила кражу мягкой игрушки и кондитерских изделий.

Сотрудники Росгвардии задержали 30-летнюю псковичку. Для дальнейшего разбирательства подозреваемая передана сотрудникам полиции.