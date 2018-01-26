Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика

Учёные признали, что ожирение может быть заразно

26 января 2018 года, 11:16

Врачи Университета Южной Калифорнии выяснили, что ожирение обладает признаками инфекционного заболевания. Так, у человека, который много общается с людьми, страдающим от лишнего веса, с большей вероятностью увеличится масса тела. Об этом пишет «Лента.Ру».

Для статистического анализа специалисты использовали данные, полученные в рамках проекта M-TEENS, посвященного изучению влияния питания и окружающей среды на здоровье подростков. Исследователи проанализировали влияние социального окружения на массу тела 1111 детей, которые жили вместе с родителями (всего 1300 взрослых), служащими на военных базах США.

Оказалось, что доля детей с ожирением изменялась от округа к округу. Так, в Эль-Пасо (штат Колорадо) был 21 процент подростков с избыточным весом, а в Верноне (штат Луизиана) — 38 процентов. В целом показатели индекса массы тела у четверти подростков и трех четвертей взрослых соответствовали ожирению. С учетом возраста, дохода и даже воинского звания было выявлено, что члены семей с большей вероятностью имели избыточный вес, если взрослые служили на базе с более высоким уровнем ожирения среди служащих.

Одним из возможных объяснений может быть доступ к ресторанам быстрого питания, находящимся поблизости от баз. Однако ученые уверены, что главным фактором является взаимоотношения между людьми, которые влияют на формирование пагубных привычек.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В посёлке Локня торжественно открыли новый МФЦ
Выставка «Свадьба EXPO» состоится в Пскове 24 и 25 марта
Партийный проект «Локомотивы роста» в СЗФО будет курировать Александр Козловский
Екатерина Гордон снялась с президентских выборов
Специалисты измерили толщину льда на водоемах Псковской области
Владимир Путин назвал «Первозданную Россию» уникальным событием
Андрей Агапов расскажет о проблемах отопительного сезона и обращении ТКО
Фотовидеофиксацию в Псковской области планируют развивать
Игрушку и сладости украли на заправке в центре Пскова

Комментарии

Авторизация
No comments

Политика / Выборы
23 января 12:27

На выборы с талоном

Кто поможет составить заявление о смене избирательного участка

Политика
15 января 18:04

Никаких холодных войн

«Бойкот всегда во вред», уверен Александр Котов

Политика / Власть
15 января 09:43

Печать ответственности

В профессиональный праздник Михаил Ведерников внушил журналистам осторожный оптимизм