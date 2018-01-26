Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Найден вирус, который крадёт деньги в бухгалтерской программе

26 января 2018 года, 09:55

Исследователи «Лаборатории Касперского» обнаружили троянца Mezzo, который крадет валюту и криптовалюту, подменяя реквизиты в файлах обмена между бухгалтерскими и банковскими системами.. Об этом пишет «Газета.Ru».

Распространение вируса происходит через программы-загрузчики. Отмечается, что Mezzo «охотится» за текстовыми файлами популярного бухгалтерского ПО и следит за открытием диалогового окна, куда вводятся реквизиты. Тогда троянец подменяет данные в момент передачи информации, и денежные средства уходят на счет к злоумышленникам.

Антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Юнаковский допускает, что одними бухгалтерскими программами этот вирус не ограничивается, и может иметь множество разных функций. Стало известно, что большинство случаев заражения Mezzo произошло в России.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников выйдет на прямую связь с жителями Псковской области из редакции «Псковской правды»
Мужчину «под кайфом» задержали на Запсковье
В России с 1 марта появятся четыре новых ГОСТа
Не горящие фонари заменили в Финском парке
Днём в Пскове завоют сирены
В России введут уголовное наказание за фиктивный техосмотр
Хулиганы свинтили новогодние украшения на улице Пушкина
Михаил Ведерников возглавил Попечительский совет ПсковГУ‍
Заместителем председателя областного Собрания избран Юрий Сорокин

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
25 января 12:16

Под откос 13 поездов

Собственный эшелон с танками машинист-невельчанин довел до станции, будучи обожженным кипятком, раненым и полуослепшим

Общество
25 января 10:43

Универсальная ценность

Какие обязательства примет Псков, попав в «лучший в мире путеводитель» — Список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Общество / Мода
24 января 13:01

Самая счастливая мама

Сегодня мы ищем стильный и динамичный образ для псковички Ольги Дорошенко