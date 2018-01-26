Найден вирус, который крадёт деньги в бухгалтерской программе

Исследователи «Лаборатории Касперского» обнаружили троянца Mezzo, который крадет валюту и криптовалюту, подменяя реквизиты в файлах обмена между бухгалтерскими и банковскими системами.. Об этом пишет «Газета.Ru».

Распространение вируса происходит через программы-загрузчики. Отмечается, что Mezzo «охотится» за текстовыми файлами популярного бухгалтерского ПО и следит за открытием диалогового окна, куда вводятся реквизиты. Тогда троянец подменяет данные в момент передачи информации, и денежные средства уходят на счет к злоумышленникам.

Антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Юнаковский допускает, что одними бухгалтерскими программами этот вирус не ограничивается, и может иметь множество разных функций. Стало известно, что большинство случаев заражения Mezzo произошло в России.