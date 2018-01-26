Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В России с 1 марта появятся четыре новых ГОСТа

26 января 2018 года, 09:32

Гречке, рису, красной икре и сливочному маслу утвердили новые ГОСТы, в которых предусмотрены более жесткие, чем сейчас, требования к продуктам.

Как пишут «Известия», с 1 марта новые правила будут применяться в тестовом режиме. С начала весны 2021 года после апробации на рынке они перейдут в статус постоянно действующих.

В частности, для красной икры вводится ограничение на содержание отстоя (так называемого джуcа) — 5% от конечного продукта.

Предварительный ГОСТ на рис вводит понятие доброкачественных ядер. Их в продукте должно быть не менее 99,7%.

Изготовителям гречки придется, к примеру, соблюдать требования по кислотному числу жира.

Новый стандарт на сливочное масло устанавливает значение термoустойчивости до 1, ее при проверках высчитывают по специальной формуле.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников выйдет на прямую связь с жителями Псковской области из редакции «Псковской правды»
Найден вирус, который крадёт деньги в бухгалтерской программе
Мужчину «под кайфом» задержали на Запсковье
Не горящие фонари заменили в Финском парке
Днём в Пскове завоют сирены
В России введут уголовное наказание за фиктивный техосмотр
Хулиганы свинтили новогодние украшения на улице Пушкина
Михаил Ведерников возглавил Попечительский совет ПсковГУ‍
Заместителем председателя областного Собрания избран Юрий Сорокин

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
25 января 12:16

Под откос 13 поездов

Собственный эшелон с танками машинист-невельчанин довел до станции, будучи обожженным кипятком, раненым и полуослепшим

Общество
25 января 10:43

Универсальная ценность

Какие обязательства примет Псков, попав в «лучший в мире путеводитель» — Список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Общество / Мода
24 января 13:01

Самая счастливая мама

Сегодня мы ищем стильный и динамичный образ для псковички Ольги Дорошенко