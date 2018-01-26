В России с 1 марта появятся четыре новых ГОСТа

Гречке, рису, красной икре и сливочному маслу утвердили новые ГОСТы, в которых предусмотрены более жесткие, чем сейчас, требования к продуктам.

Как пишут «Известия», с 1 марта новые правила будут применяться в тестовом режиме. С начала весны 2021 года после апробации на рынке они перейдут в статус постоянно действующих.

В частности, для красной икры вводится ограничение на содержание отстоя (так называемого джуcа) — 5% от конечного продукта.

Предварительный ГОСТ на рис вводит понятие доброкачественных ядер. Их в продукте должно быть не менее 99,7%.

Изготовителям гречки придется, к примеру, соблюдать требования по кислотному числу жира.

Новый стандарт на сливочное масло устанавливает значение термoустойчивости до 1, ее при проверках высчитывают по специальной формуле.