Не горящие фонари заменили в Финском парке

Освещение в Финском парке восстановлено в полном объеме по временной схеме. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

После сообщения о значительном числе не горящих в рекреационной зоне фонарей, специалисты обследовали кабельные линии и установили техническое повреждение кабеля.

Электропитание включено по временной схеме. Кроме того, специалисты заменили ламп, еще четыре светодиодных светильника будут заменены по гарантии.

На имя подрядчика, который выполнял реконструкцию набережной реки Псковы от Троицкого моста до Кузнецкого, будет направлено письмо о проведении работ в рамках гарантийных обязательств.