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Общество

Днём в Пскове завоют сирены

26 января 2018 года, 09:05

26 января в 16.00 жители Псковской области смогут услышать звук сирен, а по телевизору и радио – прослушать звуковое тестовое сообщение. Так будет проведена внеплановая техническая проверка системы оповещения, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного МЧС.

Подобные мероприятия проводят для проверки готовности систем оповещения к выполнению возложенных на них задач по своевременному доведению информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны и населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также угрозе возникновения ЧС природного и техногенного характера.

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