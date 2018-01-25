Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт

В России введут уголовное наказание за фиктивный техосмотр

25 января 2018 года, 17:54

Уголовное наказание может быть введено в России за проведение фиктивного технического осмотра транспортного средства, сообщает газета «Известия». Соответствующее поручение подготовило Министерство экономического развития.

Пакет поправок для поведения реформы сферы техосмотров подготовлен по поручению Правительства РФ. Документ предусматривает исключение выдачи операторами диагностической карты без фактической проверки исправности машины.

После введения поправок в законную силу, диагностическая карта будет выдаваться в электронном виде и заверяться электронной подписью, а процесс проверки транспортного средства должен быть записан на видеокамеру, пишут «Известия».

Ролик после записи предлагается загрузить в базу Единой автоматизированной информационной системы техосмотра (ЕАИСТО).

Реформу техосмотра машин инициировало Минэкономразвития по поручению президента России Владимира Путина.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Хулиганы свинтили новогодние украшения на улице Пушкина
Михаил Ведерников возглавил Попечительский совет ПсковГУ‍
Вице-спикера псковского областного Собрания выбрали тайным голосованием
Заместителем председателя областного Собрания избран Юрий Сорокин
Депутаты выступили за переход к новой системе договорных отношений между потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями
За фото на выборах псковичам подарят планшет и портативную зарядку
Борьбу с уличной рекламой наркотиков начали в Пскове
Наивный великолучанин повёлся на SMS-обманку и остался без денег
Себежские гаишники подарили водителям белоснежных ангелов

Комментарии

Авторизация
No comments

Транспорт
24 января 09:42

ДТП без ГИБДД

Как получить страховую выплату, оформляя дорожное происшествие без вызова полиции (ИНФОГРАФИКА)