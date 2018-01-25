В России введут уголовное наказание за фиктивный техосмотр

Уголовное наказание может быть введено в России за проведение фиктивного технического осмотра транспортного средства, сообщает газета «Известия». Соответствующее поручение подготовило Министерство экономического развития.

Пакет поправок для поведения реформы сферы техосмотров подготовлен по поручению Правительства РФ. Документ предусматривает исключение выдачи операторами диагностической карты без фактической проверки исправности машины.

После введения поправок в законную силу, диагностическая карта будет выдаваться в электронном виде и заверяться электронной подписью, а процесс проверки транспортного средства должен быть записан на видеокамеру, пишут «Известия».

Ролик после записи предлагается загрузить в базу Единой автоматизированной информационной системы техосмотра (ЕАИСТО).

Реформу техосмотра машин инициировало Минэкономразвития по поручению президента России Владимира Путина.