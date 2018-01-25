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Политика

Михаил Ведерников возглавил Попечительский совет ПсковГУ‍

25 января 2018 года, 16:20

Врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова единогласно избрали председателем Наблюдательного (попечительского) совета Псковского государственного университета. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

На этом посту он сменил экс-губернатора, а ныне представителя региона в Совете Федерации Федерального Собрания РФ в статусе вице-спикера Андрея Турчака.

«Совершенно правильно, когда во главе главного учебного заведения области стоит руководитель региона», — сказал сенатор.

«Самоотвода не будет», — пошутил в ответ врио губернатора.

Члены попечительского совета проголосовали за кандидатуру Михаила Ведерникова единогласно.

Михаил Ведерников поблагодарил Андрея Турчака за вклад в развитие главного областного вуза, а членов Наблюдательного совета - за оказанное доверие. «Для меня это огромная ответственность. С момента создания Псковского государственного университета проделана грандиозная работа. Вуз является опорной точкой для многих направлений развития региона, в том числе вектором развития молодежной политики, общественных инициатив, и должен играть ключевую роль в жизни города и области. Опираясь на достигнутые результаты, будем над этим работать», — сказал врио главы региона.

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