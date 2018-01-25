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Политика

Вице-спикера псковского областного Собрания выбрали тайным голосованием

25 января 2018 года, 16:12

Юрий Сорокин избран заместителем председателя Псковского областного Собрания депутатов, осуществляющего полномочия без отрыва от основной деятельности. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Собрания депутатов.


Фото пресс-службы псковского областного Собрания депутатов
За его назначение на эту должность в ходе тайного голосования на 17-й сессии регионального парламента высказался 31 депутат.

Необходимость избрания заместителя председателя Собрания возникла в связи со скоропостижной кончиной Валентина Каленского – депутат четырёх созывов, занимавший пост вице-спикера на протяжении всей своей депутатской деятельности, ушёл из жизни 8 января после дорожно-транспортного происшествия.

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