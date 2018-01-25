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Политика / Власть

Заместителем председателя областного Собрания избран Юрий Сорокин

25 января 2018 года, 15:51

Заместителем председателя Псковского областного Собрания на освобождённой основе, избран Юрий Сорокин. За его назначение на эту должность в ходе тайного голосования на сессии в четверг, 25 января,  высказался 31 депутат.

Накануне кандидатуру Юрия Сорокина поддержали депутаты фракции "Единой России"
Перед голосованием председатель Собрания Александр Котов и старейший парламентарий вице-спикер Анатолий Копосов попросили депутатский корпус поддержать кандидатуру Юрия Сорокина. «С Юрием Юрьевичем мне пришлось работать в течение ряда созывов в комитете по бюджету, - сказал Анатолий Копосов. - Это человек ответственный, с большим вниманием выполняет обязанности депутата, присутствует на всех заседаниях комитета и сессиях».

«Депутат с большим стажем, многократно избирался по одномандатному округу, активно работает в своем избирательном округе с избирателями», - охарактеризовал однопартийца Александр Котов, добавив, что фракция «Единая Россия» единогласно рекомендовала кандидатуру Юрия Сорокина на должность вице-спикера.

Необходимость избрания заместителя председателя Собрания возникла в связи со скоропостижной кончиной Валентина Каленского – депутат четырёх созывов, занимавший пост вице-спикера на протяжении всей своей депутатской деятельности, ушёл из жизни 8 января после дорожно-транспортного происшествия.

Политическая карьера Юрия Сорокина началась в 2004 году: на протяжении шести лет депутат отстаивал интересы горожан в Псковской городской Думе, затем в 2010 году в результате довыборов по одномандатному округу №5 (город Псков) был избран депутатом областного Собрания четвёртого созыва. Год спустя Юрий Сорокин вновь заручился поддержкой псковичей и вошёл в депутатский корпус. 18 сентября 2016 избран депутатом Псковского областного Собрания шестого созыва по одномандатному избирательному округу №5. За кандидата, выдвинутого партией «Единая Россия», проголосовало 51,38% избирателей, принявших участие в выборах.


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