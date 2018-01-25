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Экономика / ЖКХ

Депутаты выступили за переход к новой системе договорных отношений между потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями

25 января 2018 года, 15:48

Депутаты областного Собрания поддержали обращение коллег из заксобрания Калужской области к председателю Правительства РФ о необходимости скорейшего перехода к новой системе договорных отношений между потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями, сообщает пресс-служба регионального парламента. Решение об этом псковские депутаты приняли на сессии в четверг, 25 января.

Речь идёт о внесении изменений в Жилищный кодекс РФ, предусматривающих создание в регионах единого расчётного центра, наделённого полномочиями аккумулировать все платежи граждан для обеспечения своевременности расчётов с поставщиками за поставленные коммунальные ресурсы – такой законопроект в 2016 году разработан Минстроем России, но до настоящего времени не внесён в Госдуму.

Региональные парламентарии просят ускорить рассмотрение проекта этого федерального закона, а также дополнить его нормами, предоставляющим субъектам право устанавливать на своих территориях систему оплаты коммунальных услуг через специально созданных региональных операторов.

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