Депутаты выступили за переход к новой системе договорных отношений между потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями

Депутаты областного Собрания поддержали обращение коллег из заксобрания Калужской области к председателю Правительства РФ о необходимости скорейшего перехода к новой системе договорных отношений между потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями, сообщает пресс-служба регионального парламента. Решение об этом псковские депутаты приняли на сессии в четверг, 25 января.

Речь идёт о внесении изменений в Жилищный кодекс РФ, предусматривающих создание в регионах единого расчётного центра, наделённого полномочиями аккумулировать все платежи граждан для обеспечения своевременности расчётов с поставщиками за поставленные коммунальные ресурсы – такой законопроект в 2016 году разработан Минстроем России, но до настоящего времени не внесён в Госдуму.

Региональные парламентарии просят ускорить рассмотрение проекта этого федерального закона, а также дополнить его нормами, предоставляющим субъектам право устанавливать на своих территориях систему оплаты коммунальных услуг через специально созданных региональных операторов.