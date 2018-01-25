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Общество

За фото на выборах псковичам подарят планшет и портативную зарядку

25 января 2018 года, 14:37

Избирательная комиссия Псковской области запустила конкурс на лучшее селфи среди голосующих в день выборов президента РФ 18 марта 2018 года «#мояисториявыборов».

По словам председателя регионального избиркома Михаила Иванова, принять участие в конкурсе очень просто, главное - прийти, проголосовать и сфотографироваться. «По-моему, это хорошая идея и хороший повод, чтобы сохранить память об участии в важном для страны и каждого из нас событии»,- отметил он.

К участию в конкурсе приглашаются жители Псковской области, голосующие на выборах и достигшие 18-летнего возраста. Конкурс проводится в трёх номинациях: «Лучшее фото» (определяются 3 победителя), «Самое креативное фото» и «Лучшее фото со «звездой» (определяется 1 победитель).

Участники должны 18 марта прийти на избирательный участок, сделать селфи с соблюдением требований и опубликовать фотографию в социальной сети «ВКнотакте» или Instagram с хештегами #избирком60 #мояисториявыборов #выборы60. Селфи может быть размещено как в одном, так и в обеих социальных сетях до 20:00 19 марта.

В срок до 21 марта организаторы конкурса отберут 10 фотографий с наибольшим количеством отметок «Мне нравится». Эти снимки будут выложены в формате открытого опроса в группе Избирательной комиссии Псковской области в социальной сети «ВКонтакте», там же состоится голосование, по результатам которого 27 марта определятся три победителя номинации «Лучшее фото».

За первое место в номинации «Лучшее фото» победитель получит ноутбук, за второе и третье – планшет. Портативное зарядное устройство будет вручено победителям в номинациях «Самое креативное фото» и «Лучшее фото со звездой».

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