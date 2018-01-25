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Общество

Наивный великолучанин повёлся на SMS-обманку и остался без денег

25 января 2018 года, 14:20

Великолучанин лишился крупной суммы после общения с неизвестным злоумышленником. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

24 января на его мобильный телефон пришло СМС-сообщение о блокировке его банковской карты. Мужчина позвонил на указанный номер телефона, чтобы разобраться в ситуации. Незнакомец представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он пояснил, что, якобы, во избежание несанкционированного доступа к банковской карте горожанина требуется уточнить ее реквизиты. Тот необходимые сведения сообщил.

В результате, с банковской карты великолучанина было снято 87 тысяч рублей.

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