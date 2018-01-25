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Общество

Борьбу с уличной рекламой наркотиков начали в Пскове

25 января 2018 года, 14:36

Управляющим компаниям Пскова напомнили о необходимости закрашивать граффити с призывом к употреблению наркотиков. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На еженедельном совещании начальник отдела ЖКХ и муниципального жилищного контроля Управления городского хозяйства (УГХ) администрации города Антон Ляугминас подчеркнул, что о появлении граффити по тому или иному адресу сотрудники управляющих компаний могут узнать, проводя собственный мониторинг подведомственных территорий. Об объявлениях в управляющие компании также могут сообщать псковичи. Кроме того, горожане могут сообщить о граффити в Единую дежурно-диспетчерскую службу Пскова по телефону 055 или в Управление городского хозяйства по телефону 8(8112) 29-15-00. Эти учреждения перенаправят информацию управляющим организациям.

Также к процессу выявления и ликвидации надписей на фасадах жилых домов и зданий, содержащих призыв к употреблению наркотиков, подключены народные дружинники. Они будут сообщать об обнаружении граффити в ЕДДС.

Антон Ляугминас обратился к коммунальщикам с просьбой по возможности при закрашивании надписей использовать колор краски, близкий к исходному цвету, в который окрашены стены.

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