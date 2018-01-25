Себежские гаишники подарили водителям белоснежных ангелов

Cотрудники Себежской Госатоинспекции подарили водителям и пешеходам обереги в виде белоснежных ангелов, сделанные детьми. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Автовладельцы с удовольствием принимали эти сувениры и крепили их на зеркало заднего вида. А пешеходы – фотографировались на память об акции и благодарили сотрудников ГИБДД за такое трогательное внимание с их стороны.

Отметим, что подобные акции пройдут на всех аварийно-опасных участках дорог региона. В них примут участие не только стражи порядка, но и представители общественных организаций, а также все неравнодушные к проблеме безопасности дорожного движения граждане.