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Политика

Фильм «Карп отмороженный» бесплатно покажут в псковском кинотеатре

25 января 2018 года, 11:41

30 января в 14:00 в псковском кинотеатре «Мираж Синема» (ТРК «Акваполис», ул. Кузбасской Дивизии, 19, зал №1) состоится специальный показ фильма «Карп отмороженный» с Мариной Неёловой, Алисой Фрейндлих и Евгением Мироновым в главных ролях. Картину представит режиссёр Владимир Котт и продюсер Никита Владимиров.

Мероприятие пройдёт в рамках открытой в декабре 2017 года по инициативе врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова дискуссионной площадки «Ленфильм-клуб». После просмотра вы сможете обсудить фильм с его создателями и задать им интересующие вас вопросы.

«Карп отмороженный» рассказывает об отношениях любящей матери и вечно занятого сына. Елена Михайловна скромно живёт на пенсии в провинциальном городке. Неожиданно для себя она узнаёт о смертельном диагнозе, который может в любой момент оборвать её жизнь. Чтобы лишний раз не тревожить сына, работающего в большом городе бизнес-тренером, и избавить его от потенциальных забот, женщина берёт дело в свои руки и принимается активно хлопотать над организацией собственных похорон.

По словам режиссёра, «Карп отмороженный» – это история не про стариков, как многие думают, а про детей. И про память, которая иногда важнее, чем деньги, успех и статус.

Вход на мероприятие свободный, но необходимо зарегистрироваться.

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