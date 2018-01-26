Михаил Ведерников выйдет на прямую связь с жителями Псковской области из редакции «Псковской правды»

Издание объявляет о начале приёма вопросов главе региона Михаилу Ведерникову. Он станет участником прямой телефонной линии в редакции. Любой житель области сможет позвонить в редакцию нашей газеты и задать ему вопрос, поделиться своей проблемой, мнением.
Прямая линия начнет свою работу 2 марта в 15:00.
Редакция также принимает вопросы заранее, все они будут переданы Михаилу Ведерникову, на каждый из них читатели получат ответы.
Фото Сергея Герасимова
КАК ЗАДАТЬ ВОПРОС МИХАИЛУ ВЕДЕРНИКОВУ
По телефону: 8 900 991 77 57 (звонки принимаются с 10:00 до 17:00 по будням).
По электронной почте: pravda@pravdapskov.ru с пометкой «Вопрос губернатору».
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Разместить вопрос на своей странице в Instagram, ВКонтакте, Facebook под официальным хэштегом встречи #диалогсведерниковым.