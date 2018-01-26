Михаил Ведерников выйдет на прямую связь с жителями Псковской области из редакции «Псковской правды»

Издание объявляет о начале приёма вопросов главе региона Михаилу Ведерникову. Он станет участником прямой телефонной линии в редакции. Любой житель области сможет позвонить в редакцию нашей газеты и задать ему вопрос, поделиться своей проблемой, мнением.

Прямая линия начнет свою работу 2 марта в 15:00. Редакция также принимает вопросы заранее, все они будут переданы Михаилу Ведерникову, на каждый из них читатели получат ответы.

КАК ЗАДАТЬ ВОПРОС МИХАИЛУ ВЕДЕРНИКОВУ