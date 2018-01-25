У пропавшего стружанина есть большая татуировка на спине (ФОТО)

Псковские следователи разыскивают 27-летнего жителя посёлка Струги-Красные Хижняк Андрея Александровича, 2 октября 1990 года рождения, который 15 ноября 2017 года не вернулся с работы домой. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.