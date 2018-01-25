У пропавшего стружанина есть большая татуировка на спине (ФОТО)

Псковские следователи разыскивают 27-летнего жителя посёлка Струги-Красные Хижняк Андрея Александровича, 2 октября 1990 года рождения, который 15 ноября 2017 года не вернулся с работы домой. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.
На вид 27-30 лет, рост 182 см, телосложение худощавое, волосы черные, стрижка короткая, глаза карие.
Шапка вязанная черного цвета с белой надписью, куртка из кожзаменителя коричневого цвета, джемпер синего цвета, брюки и ботинки черного цвета.
Фото пресс-службе областного СУ СК
На спине большая татуировка.
Если вам что-либо известно о местонахождении Андрея Александровича, просьба позвонить в следственный отдел в Пскове по телефону: 290-634.