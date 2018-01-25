Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковским водителям рекомендуют усилить бдительность

25 января 2018 года, 10:10

В связи с ухудшением погодных условий в регионе участникам дорожного движения необходимо строго соблюдать требования безопасности. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Водителям рекомендуют быть предельно внимательными на дорогах. Необходимо увеличивать дистанцию до впереди идущих автомобилей, максимально соблюдать боковой интервал и скорость движения, избегать резких торможений и ускорений, поскольку все это может привести к неуправляемому заносу автомобиля.

Пешеходам напоминают о необходимости быть предельно осторожными на проезжей части в условиях плохой видимости и гололедицы. Переходить проезжую часть дороги следует только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора. При переходе дороги в темное время суток следует использовать на одежде световозвращающие элементы.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

За неделю псковские спасатели выезжали на ДТП 13 раз
Александр Котов: Студенчество - прекрасное время
Сессия областного Собрания: о чем будут говорить депутаты
Стала известна погода на февраль - прогноз от МЧС
Михаил Ведерников взял под личный контроль разработку схемы обращения с ТБО
Андрей Царёв стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина
Четыре псковских борца отправятся в Ингушетию на финал Первенства России
ЦИК зарегистрировал доверенных лиц трех кандидатов на должность президента России
Строительство дороги в Должицы начнётся совсем скоро

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество / Мода
24 января 13:01

Самая счастливая мама

Сегодня мы ищем стильный и динамичный образ для псковички Ольги Дорошенко

Общество
24 января 09:33

А икра-то ненастоящая!

Подозрительный продукт из одного и того же магазина подпортил двум псковичам вкус Нового года

Общество / Коммуналка
23 января 09:42

Полигон для диалога

Власти и жители Порховского района вышли на прямой разговор о судьбе местного мусорного полигона