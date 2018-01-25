Псковским водителям рекомендуют усилить бдительность

В связи с ухудшением погодных условий в регионе участникам дорожного движения необходимо строго соблюдать требования безопасности. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Водителям рекомендуют быть предельно внимательными на дорогах. Необходимо увеличивать дистанцию до впереди идущих автомобилей, максимально соблюдать боковой интервал и скорость движения, избегать резких торможений и ускорений, поскольку все это может привести к неуправляемому заносу автомобиля.

Пешеходам напоминают о необходимости быть предельно осторожными на проезжей части в условиях плохой видимости и гололедицы. Переходить проезжую часть дороги следует только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора. При переходе дороги в темное время суток следует использовать на одежде световозвращающие элементы.